В Госдуме рассказали, когда стоит ожидать тестирование цифрового рубля

Председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков рассказал, что тестирование цифрового рубля может начаться к концу 2021 года. При этом уже есть заявки от компаний, которые хотели бы стать операторами цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом пишет «Парламентская газета».

В прошлом году был принят закон о цифровых финансовых активах, который вызвал большой интерес. Уже поданы заявки от компаний, которые хотели бы заниматься обменными операциями, переводами денег из одной сущности в другую, — отмечает Аксаков.

Согласно планам Центрального банка, прототип цифрового рубля будет разработан к концу года и его тестирование не должно занять много времени. Кроме того, для внедрения цифрового рубля в оборот будут изменены некоторые законы, чтобы утвердить его законность в правовом поле.

Ранее Центробанк перечислил банки для участия в тестировании цифрового рубля. В пилотную группу попали 12 банков.