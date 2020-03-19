https://static.news.ru/photo/5e9a76dc-69c7-11ea-9711-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ситуация с коронавирусом была использована как триггер (от англ. trigger — «спусковой крючок») для обрушения мировой экономики.

Объективная основа для всего происходящего заключается в том, что мировая экономика стояла уже на этапе кризиса, уже надулись пузыри, которые должны были лопнуть, — цитирует РИА Новости Аксакова.

Он добавил, что администрации президента США Дональда Трампа было выгодно сдерживать ситуацию до осенних выборов. Однако противникам Трампа необходимо было запустить триггер и таким триггером оказался коронавирус.

Кризис разразился, плюс саудиты вышли из нефтяного соглашения, полагаю, что не просто так, были какие-то договорённости, чтобы столкнуть нефтяной рынок и создать проблемы тому же Трампу, так как американская экономика зависит от сланцевой нефти, — считает Аксаков.

Как писал NEWS.ru, группа семи промышленно развитых стран (G7) планирует восстановить рост мировой экономики на том уровне, который предшествовал пандемии коронавируса. Об этом в совместном письменном заявлении сообщили лидеры «Большой семёрки». В нём говорится, что лидеры полны решимости не только восстановить уровень роста, ожидавшийся до пандемии COVID-19, но и заложить фундамент для более мощного будущего роста. Лидеры G7 провели переговоры по видеосвязи. Заявление было принято по итогам мероприятия.