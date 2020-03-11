https://static.news.ru/photo/242d7c14-6333-11ea-9b8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс финансового стресса для России достиг уровня 3,12 пункта. Он оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса, и границей перехода в такое состояние является уровень 2,5 пункта.

Об этом сообщается на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которое и рассчитывает индекс.

Агентство отмечает, что основное влияние на мировую экономику в настоящий момент оказывают коронавирус и несостоявшееся продление сделки ОПЕК+. Падает экономическая активность, что влияет на сокращение спроса на нефть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нефтяные компании будут доплачивать за продажу топлива на внутреннем рынке. Только в марте бюджет должен получить 35 млрд рублей. Новое правило введено с 1 июля 2018 года и оно гласит, что при экспортных ценах на нефть выше условной внутренней цены (56,3 тыс. рублей за тонну бензина) компании получают из бюджета компенсацию. Но если цены формируются ниже этого уровня, то компании сами доплачивают в бюджет.