АКРА: ситуация с офисной бумагой наладится при поставках реагентов

Старший директор, руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова заявила, что ситуация с офисной бумагой в стране наладится, как только будут налажены поставки нужных реагентов. В данном случае речь идёт о хлорате натрия, либо же альтернативных отбеливателях, приводит мнение эксперта РИА Новости.

Основным поставщиком реагентов для российских производств была финская компания Kemira, но она с 1 марта прекратила поставки хлората натрия в Россию и Белоруссию. Найти ей замену оперативно оказалось невозможно, тем более, что Kemira является мировым поставщиком реагента для отбеливания целлюлозы и производства белой бумаги.

В этих условиях рост цен на бумагу стал естественным проявлением законов микроэкономики, считает эксперт. Предложение уменьшилось, спрос вырос исключительно в ожидании дефицита. Что касается реагентов, с их дефицитом столкнулись многие производители бумаги. Например, крупный российский производитель Sylvamo, наблюдает нехватку химикатов для отбеливания бумаги.

Скорость стабилизации ситуации будет напрямую зависеть от того, насколько быстро и эффективно удастся наладить поставки хлората натрия из других стран (наиболее вероятный кандидат — Китай), либо внести изменения в процесс производства и использовать альтернативные отбеливатели, — сказала Можарова.

Со временем, считает эксперт, ситуация должна стабилизироваться. В России есть предприятия, которые данный реагент производят, но их мощностей не хватает для замещения финских производителей.

Найти выход из создавшейся ситуации может помочь разумное потребление, внедрение экологических инициатив, а также переход на электронный документооборот и производство более экологичной неотбеленной бумаги.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России проведёт проверку обоснованности увеличения цен на бумагу. В ФАС подчеркнули, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен намерены незамедлительно принять меры реагирования.