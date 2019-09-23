https://static.news.ru/photo/2af85904-de10-11e9-828e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг на уровне A- со стабильным прогнозом. Прогноз по краткосрочному кредитному рейтингу в иностранной и национальных валютах — на уровне S1.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга в период от 12 до 18 месяцев.

Как отмечает « Интерфакс », национальное агентство АКРА было создано летом 2015 года после того, как российские чиновники обвинили «большую тройку» (S&P Global Ratings, Moody"s Investor Services и Fitch Ratings) в необъективности снижения рейтингов России.

Ранее News.ru писал, что рейтинговое агентство Fitch приняло решение повысить суверенный рейтинг России с уровня BBB- до BBB со стабильным прогнозом. Как отметили эксперты, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.