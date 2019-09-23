Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг на уровне A- со стабильным прогнозом. Прогноз по краткосрочному кредитному рейтингу в иностранной и национальных валютах — на уровне S1.
«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга в период от 12 до 18 месяцев.
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Ранее News.ru писал, что рейтинговое агентство Fitch приняло решение повысить суверенный рейтинг России с уровня BBB- до BBB со стабильным прогнозом. Как отметили эксперты, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.