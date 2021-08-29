Антикризисные социальные выплаты в России оценили в 450-500 млрд рублей

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило размер социальных антикризисных мер в РФ в 450-500 млрд рублей. Из данной суммы свыше 90% придётся на выплаты пенсионерам, следует из аналитического комментария агентства.

Отмечается, что данная оценка агентства совпадает с оценками Минфина РФ и других ведомств. По мнению экспертов, данные выплаты позволят нарастить годовые номинальные располагаемые доходы населения на 0,8-0,9%.

Кроме того, выплаты станут краткосрочным стимулом для развития экономической активности в России. При этом эффект этот будет распределён между 2021 и 2022 годами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что тысяча рублей для пожилых россиян «подъедается инфляцией», поэтому суммы явно недостаточно. Он призвал организовать ещё одну выплату: пенсионеры разово получат по 10 тысяч. Отмечается, что единовременная выплата коснётся всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.

Кроме того, российский лидер предложил по итогам года сделать единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей. Путин пояснил: выплаты должны коснуться всех российских военнослужащих.