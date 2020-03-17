https://static.news.ru/photo/b2ded85e-67de-11ea-94eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запасов продовольственных товаров в торговых сетях должно хватить на восемь недель, но ритейлеры постоянно пополняют резервы, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

Повышенный спрос наблюдается на гречку, макароны и средства для личной гигиены и уборки дома. Минпромторг разослал руководителям торговых сетей рекомендательное письмо, в котором говорится о необходимости поддерживать запасы товаров, также АКОРТ и представители власти разрабатывают механизмы ускоренной доставки на прилавки потенциально дефицитной продукции, пишут «Известия».

За неделю с 9 по 15 марта продажи в московских гипермаркетах выросли на 54% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний чек тоже вырос в полтора раза, до 2,6 тысяч рублей. При этом россияне предпочитают приобретать товары в крупных супермаркетах, чтобы купить всё необходимое в одном месте.

Как писал NEWS.ru ранее, торговые сети страны начали создавать резервные запасы продовольствия. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли. В ведомстве успокаивают, что дефицита продуктов из-за распространения коронавируса и закрытия магазинов не последует. Однако эксперты говорят, что цены в магазинах растут уже сейчас и крупные сети стремятся заманивать как можно больше покупателей всевозможными спецпредложениями.