Акции «Яндекса» на Московской Бирже подорожали на 5,5%, до 2837,8 рубля за бумагу, по состоянию на 11 часов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Всплеск роста произошёл после новостей, что кандидат на пост председателя правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с парламентской фракцией КПРФ пообещал поддержку компании.
В дальнейшем стоимость акций несколько откатилась назад. Однако общий рост сохраняется. На 12:00 стоимость покупки составляла 2755,2 рубля.
О том, что Мишустин обещал оказать поддержку «Яндексу», сообщил советник фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов. По его словам, кандидат на пост премьер-министра хвалил российскую компанию, писал NEWS.ru.
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