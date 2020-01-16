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Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы. Об этом он заявил на встрече с депутатами фракции КПРФ.

По пенсионной реформе сейчас лучше ничего не трогать, мне кажется, — цитирует его «Интерфакс». Кандидат в премьеры подчеркнул, что для начала необходимо разобраться с «доходами и дожитием». Владимир Путин внёс...