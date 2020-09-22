Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

https://static.news.ru/photo/56530a9a-fd6d-11ea-a4a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит «Тинькофф банк», во время торгов на Мосбирже 23 сентября 2020 года обновили исторический рекорд, прибавив свыше 12%. Ценные бумаги «Яндекса» взлетели более чем на 8%, что является максимальным результатом с 8 сентября. Это произошло после сообщений о покупке «Яндексом» TCS.

На момент закрытия дополнительных торговых операций депозитарные расписки TCS дорожали на 10,79% — до 2165 рублей за штуку, акции «Яндекса» — на 8,22% — до 4,9 тысячи рублей.

Возможное приобретение TCS Group «Яндексом» не спровоцирует бегство клиентуры из финансовой группы, между структурами можно наладить синергетический эффект в сфере продуктов и клиентов. Котировки TCS Group уже успели позитивно отреагировать на возможную сделку, и позитивная динамика, скорее всего, сохранится, считает аналитик БКС Егор Дахтлер.

Накануне стало известно, что ByteDance, скорее всего, не успеет продать созданную ею платформу TikTok американскому покупателю до 20 сентября 2020 года — предполагаемой даты вступления в силу запрета Белого дома на заключение с разработчиком любых соглашений. Компании понадобится намного больше времени для подписания документа из-за необходимости проверить потенциальную сделку на соответствие законам Китая. Речь идёт о финансовой и технической сторонах вопроса. Президент США Дональд Трамп 14 августа подписал указ, в соответствии с которым в течение 45 дней должны быть прекращены сделки с компаниями — владельцами приложений TikTok и WeChat в американской юрисдикции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп одобрил продажу американским компаниям Oracle и Walmart сегмента соцсети TikTok на ряде условий. По его словам, американская сторона в случае утверждения сделки готова обеспечить реальную защиту доступа, серьёзную охрану данных и хранение данных в месте, которое не соединено с информационной системой КНР.