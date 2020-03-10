https://static.news.ru/photo/e73b7344-629f-11ea-b99a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акции Роснефти в начале дня 10 марта 2020 года рухнули на 12,2%, «Газпрома» — на 12,8%. «Лукойла» теряет 14% после обвала нефтяных котировок 9 марта.

Мировые цены на нефть коррекционно увеличиваются на 7% после того, как потеряли 24-25% из-за провала сделки ОПЕК+.

Согласно данным торгов, по состоянию на 08:03 мск майский фьючерс марки Brent рос на 7,33% и достигал отметки в $36,88 за баррель. Апрельский фьючерс WTI прибавлял 6,91%, составив $33,28 за баррель.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за четыре года. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курс доллара резко вырос на старте торгов Московской биржи после обвала цен на нефть 9 марта. Американская валюта выросла сразу на 4 рубля и составила 72 рубля 77 копеек. Курс евро подскочил на 5 рублей и 21 копейку до 82,72 рубля.

Банк России 10 марта начинает упреждающую продажу иностранных денежных средств на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Операции будут проводиться с учётом фактически складывающейся цены нефти и её влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле.