Акции «Сбера» рекордно подорожали

https://static.news.ru/photo/a88fb3c4-a74c-11eb-9e7e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость обыкновенных акций «Сбера» достигла нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи.

Так, в ходе торгов во вторник, 27 апреля, она составила 308,8 рубля. По состоянию на 13:30 цена одной акции — 299,4 рубля.

До этого максимальной отметкой было значение в 296,34 рубля. Такая стоимость акций «Сбера» установилась на торгах в понедельник, 26 апреля.

Ранее акционеры «Сбера» на годовом заочном собрании утвердили дивиденды за прошлый год в размере 422,4 млрд рублей, или 55,9% от прибыли по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).