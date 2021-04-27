Акции «Сбера» рекордно подорожали

Стоимость обыкновенных акций «Сбера» достигла нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи.
Так, в ходе торгов во вторник, 27 апреля, она
До этого максимальной отметкой было значение в 296,34 рубля. Такая стоимость акций «Сбера» установилась на торгах в понедельник, 26 апреля.
Ранее акционеры «Сбера» на годовом заочном собрании утвердили дивиденды за прошлый год в размере 422,4 млрд рублей, или 55,9% от прибыли по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).