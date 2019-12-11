https://static.news.ru/photo/279c35be-1c22-11ea-920f-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Акции Saudi Aramco, впервые вышедшие на биржу IPO, на момент открытия торгов подорожали на 10%, с 32 саудовских риалов ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).

Руководство компании осталось довольно этими торгами. Капитализация Saudi Aramco составила $1,88 трлн, сообщает Reuters.

По данным Bloomberg, среди покупателей были богатейшие семьи Саудовской Аравии, а также фонды из ОАЭ и Кувейта.

Впервые о планах сбыть на рынке часть облигаций национальной и крупнейшей в мире компании по добыче нефти сообщил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в 2016 году. Он рассказал о желании разместить 5% акций компании. При этом саму Aramco он оценивал в $2 трлн, писал NEWS.ru.