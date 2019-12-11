Акции Saudi Aramco, впервые вышедшие на биржу IPO, на момент открытия торгов подорожали на 10%, с 32 саудовских риалов ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Руководство компании осталось довольно этими торгами. Капитализация Saudi Aramco составила $1,88 трлн,
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Впервые о планах сбыть на рынке часть облигаций национальной и крупнейшей в мире компании по добыче нефти сообщил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в 2016 году. Он рассказал о желании разместить 5% акций компании. При этом саму Aramco он оценивал в $2 трлн, писал NEWS.ru.
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