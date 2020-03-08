https://static.news.ru/photo/b614633e-6178-11ea-b423-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: @Saudi_Aramco/twitter.com

Акции саудовской корпорации Saudi Aramco по итогам воскресных торгов упали ниже цены IPO. Это произошло впервые с момента выхода нефтяной госкомпании на биржу в декабре.

По данным биржи Tadawul, торги завершились на отметке 30 риялов ($8) за акцию. Стоимость ценных бумаг компании упала на 9,1%.

Как ранее писал NEWS.ru, Saudi Aramco начала подготовку к листингу за рубежом спустя несколько месяцев после первичного размещения акций внутри страны. В данное время руководство предприятия ведёт переговоры с банками с Уолл-стрит, чтобы подготовиться к возможному листингу, если его одобрит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд