Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов упали на 10% и достигли отметки в 27 риалов за бумагу ($7,2).
Согласно данным саудовской биржи Tadawul стоимость ценных бумаг находится на минимальном уровне с начала торгов акциями компании после IPO зимой прошлого года.
Ранее главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович сообщил NEWS.ru, что ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК +.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен