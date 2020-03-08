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Объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей, или 9,2% ВВП. Этого достаточно, чтобы покрыть выпадающие доходы от падения цен на нефть до $25-30 за баррель на протяжении 6-10 лет, сообщило министерство финансов.

Достаточный объём ликвидных средств ФНБ является гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макростабильности при долгосрочном снижении стоимости нефти. В случае его сокращения ниже 5% ВВП, ежегодный объём использования средств...