https://static.news.ru/photo/331e517c-61ed-11ea-b83c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Nicholson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Акции российских предприятий 9 марта 2020 года рухнули на Лондонской бирже на 9-26% из-за резкого падения цены на нефть и снижения стоимости ценных бумаг зарубежных эмитентов.

По состоянию на 11:41 по Москве глобальные депозитарные расписки (GDR) «Роснефти» подешевели на 22,45%, до $4,47, «Лукойла» — на 24,38%, до $61,16, «Новатэка» — на 25,41%, до $103,9. Бумаги «Газпрома» обвалились на 18,07%, до $4,49, «Газпром нефти» теряет 20,53% — до $13,51.

Накануне индекс Лондонской фондовой биржи снизился на 8,8% после начала торгов 9 марта 2020 года. Падение вызвал резкий обвал цен на нефть. По состоянию на 08:10 (11:10 по Москве мск) показатель FTSE-100 составил 5897. За его основу берут ценные бумаги 100 компаний с крупнейшей капитализацией. Совокупная стоимость их акций «похудела» на $130 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель.

Обвал цен происходит на информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа.