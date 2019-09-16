https://static.news.ru/photo/994c2a94-d860-11e9-887b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Торги на Московской Бирже начались с роста акций крупнейших российских нефтяных компаний. Они выросли в среднем на 3% из-за увеличения цен на нефть в связи с падением добычи в Саудовской Аравии.

По данным МосБиржи на 10:40 мск, акции «Роснефти» выросли на 3,61%, ЛУКОЙЛа — на 2,71%, «Сургутнефтегаза» — на 2,18%, «Татнефти» — на 1,64%, «Газпром нефти» — на 1,17%.

Как писал News.ru, сокращение добычи саудовской нефти привело к серьёзному росту цен на нефть на открытии торгов. Максимум роста доходил до 19%, в среднем чёрное золото подорожало на 12–13%. Так, ноябрьские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent стоили $67,8 и росли до $71,62 против $60,15 на предыдущем закрытии. Марка WTI поднялась до $60,09.

По мнению трейдеров и аналитиков, рынок нефти вырастет на $5–10 за баррель после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Впоследствии чёрное золото может подорожать до $100.