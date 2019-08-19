https://static.news.ru/photo/a712ae64-c29e-11e9-a03b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Стоимость акций российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ резко выросла на Московской бирже на фоне buy back.

Их стоимость достигла отметки 5298 рублей, что на 5,96% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЛУКОЙЛ проводит программу обратного выкупа акций на открытом рынке на общую сумму до $3 млрд со сроком действия с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года. Приобретение акций в рамках buy back осуществляется Lukoil Securities Limited на регулируемых торговых площадках через профессиональных международных брокеров в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства.

Как писал News.ru, вице-президент по экономике и финансам ЛУКОЙЛа Александр Матыцын сообщил, что программа обратного выкупа акций выполнена более чем на 90%.