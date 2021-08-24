Акции «Газпрома» выросли до 300 рублей впервые с 2008 года

Акции «Газпрома» превысили стоимость в 300 рублей за «бумагу» впервые с 2008 года. Это связано с новостями о скором запуске «Северного потока — 2» и ажиотажным спросом на акции в Европе. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи.
Стоимость акций «Газпрома» в ходе торгов на Московской Бирже
Ранее в МИД РФ заявили, что до завершения строительства второй ветки газопровода «Северный поток — 2» осталось буквально несколько недель. «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.
Также сообщалось, что поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начаться уже в октябре. По словам замглавы Фонда энергетической безопасности Алексея Гривача, Европе может потребоваться запуск двух ниток газопровода до конца текущего года.