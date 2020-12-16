Акции «Газпрома» подорожали после слов Путина о «Северном потоке — 2»

https://static.news.ru/photo/d1b95be8-4067-11eb-998e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Steram 2

Цена на акции компании «Газпром» выросла после комментария президента Владимира Путина о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

По состоянию на 14:20 по московскому времени ценные бумаги нефтегазового гиганта на Московской Бирже оценивались в 212,08 рубля, что на 3% больше, чем на момент начала торгов. Общий объём торгов превысил 14,994 млрд рублей.

Такой рост бумаги «Газпрома» показали впервые с февраля 2020 года, отмечает НСН.

В ходе пресс-конференции Путин оценил перспективы завершения работ над проектом «Северный поток — 2». Политик заметил, что он является очень выгодным для экономики Европы и, в частности, для Германии. Он выразил надежду, что проект будет завершён.

Как ранее писал NEWS.ru, отношение германских властей к российскому газовому проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним на протяжении последних лет независимо от внешнеполитических обстоятельств. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).