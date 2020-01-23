Стратеги банков спрогнозировали для Bloomberg рост акций нескольких российских компаний в связи с ростом бюджетных расходов при правительстве Михаила Мишустина.
Так, «Детский мир» может выиграть на росте покупательской способности российских родителей в связи с увеличением пособий и маткапитала. С момента смены правительства акции компании уже дали рост в 11%. Тинькофф банк и Сбербанк имеют потенциал на фоне дополнительных соцрасходов, которые могут улучшить показатели погашения кредитов населением,
Также опрошенные агенством аналитики назвали Магнитогорский металлургический комбинат — на ускорение развития инфраструктуры до 2024 года в бюджете заложено $400 млрд, что должно стимулировать строительство и спрос на сталь.
Как сообщал NEWS.ru ранее, в Аналитическом центре ДОМ.РФ подсчитали, что семьи с двумя детьми могут сэкономить более 2 млн рублей при покупке жилья с ипотекой благодаря мерам государственной поддержки. Это, в среднем, покроет более 40% их общих расходов на приобретение квартиры и уплату процентов по кредиту.
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