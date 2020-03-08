https://static.news.ru/photo/61c3f686-620f-11ea-8f49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

Биржи Соединённых Штатов открылись падением индексов. Акции компаний, занимающихся нефтью, подешевели на 14–26%.

Бумаги компаний ExxonMobil и Chevron потеряли 14,69%, а Conocophillips — 26,64%. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 7% до 2764,21 пункта, индекс высокотехнологичных организаций NASDAQ — на 6,86%, до 7987,44 пункта, а Dow Jones Industrial Average (DJIA) — на 7,23%, до 23994,77 пункта.

Как писал NEWS.ru, нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о продлении. Это означает её завершение 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля. По состоянию на 12:20 по Москве 9 марта 2020-го курс доллара составлял 74,05 рубля за единицу, евро — 84,27 рубля.

Cтоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель.