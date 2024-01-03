Акции АЛРОСА упали после новости о санкциях ЕС

Фото: Global Look Press

Акции компании АЛРОСА отреагировали снижением на новость о введении против нее и ее гендиректора Павла Мариничева санкций со стороны Евросоюза, обратило внимание РБК. Если на 12:01 мск котировки росли на 0,81%, до 70,06 рублей за бумагу, то к 12:09 акции ушли в минус на 1,11%, до 69,28 рублей.

К моменту публикации новости стоимость акции увеличилась до 69,71 рублей. Гораздо более серьезное снижение наблюдалось у компании в период с 8 ноября по 1 декабря.

Евросоюз включил в санкционный список компанию АЛРОСА и ее генерального директора Павла Маринычева. Решение было принято в рамках запрета на импорт алмазов из России. В заявлении о причинах указано, что АЛРОСА является значимым источником доходов для государства и эти средства используются в том числе в целях реализации геополитических решений по Крыму и Украине. На долю АЛРОСА приходится более 90% всей российской добычи алмазов, отметили в Евросоюзе.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции Societe Generale у АЛРОСА и ряда других компаний. Также в список вошли ВТБ, «Россети», «РусГидро», «Интер РАО», «Газпром», «Сургутнефтегаз».