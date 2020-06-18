Экономика

Акции «Аэрофлота» рухнули на 4,71%

20:01, 18 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость акций авиакомпании «Аэрофлот» на Московской бирже упала на 4,71% к уровню закрытия предыдущей сессии торгов.

Бумаги при закрытии торгов оценивались в 81 рубль за штуку, что на 4 рубля ниже предыдущей цены.

Акции перевозчика дешевеют вторую сессию подряд. Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщал, что российское правительство готовит план помощи компании. Для этого власти хотят выкупить дополнительные акции «Аэрофлота». В качестве покупателей рассматриваются банк ВТБ, РФПИ и государство.

Как писал NEWS.ru, три авиакомпании одной группы — «Аэрофлот», «Аврора» и «Россия» — получили субсидии по коронавирусу сразу, в отличие от других перевозчиков. Остальным компенсацию убытков из-за COVID-19 растянут помесячно.

Всего одобрены заявления 18 авиакомпаний, которым покроют убытки из-за вынужденного простоя. Всего перевозчикам должны выплатить 9,45 млрд рублей. При этом самую большую сумму должен был получить «Аэрофлот» — 7,89 млрд рублей. За поддержкой обращалась 31 компания. Правительством было выделено на частичную компенсацию потерь авиаперевозчикам 23,4 млрд рублей.

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