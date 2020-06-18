Акции «Аэрофлота» рухнули на 4,71%

https://static.news.ru/photo/2f8f7f1a-b187-11ea-9aff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость акций авиакомпании «Аэрофлот» на Московской бирже упала на 4,71% к уровню закрытия предыдущей сессии торгов.

Бумаги при закрытии торгов оценивались в 81 рубль за штуку, что на 4 рубля ниже предыдущей цены.

Акции перевозчика дешевеют вторую сессию подряд. Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщал , что российское правительство готовит план помощи компании. Для этого власти хотят выкупить дополнительные акции «Аэрофлота». В качестве покупателей рассматриваются банк ВТБ, РФПИ и государство.

Как писал NEWS.ru, три авиакомпании одной группы — «Аэрофлот», «Аврора» и «Россия» — получили субсидии по коронавирусу сразу, в отличие от других перевозчиков. Остальным компенсацию убытков из-за COVID-19 растянут помесячно.

Всего одобрены заявления 18 авиакомпаний, которым покроют убытки из-за вынужденного простоя. Всего перевозчикам должны выплатить 9,45 млрд рублей. При этом самую большую сумму должен был получить «Аэрофлот» — 7,89 млрд рублей. За поддержкой обращалась 31 компания. Правительством было выделено на частичную компенсацию потерь авиаперевозчикам 23,4 млрд рублей.