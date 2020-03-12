https://static.news.ru/photo/43990dda-6454-11ea-9f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Московской Биржи 12 марта обвалились на 7,5% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 72 рубля за бумагу.

По данным на 10:15 по московскому времени, акции авиаперевозчика торговались по 72,4 рубля за бумагу (минус 7%). При этом в пике снижения они достигали отметки в 71 рубль (минус 8,8%), передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, компания «Аэрофлот» приняла решение временно сократить количество рейсов в Германию, Францию и Испанию. Ограничения продлятся с 13 марта по 30 апреля. В частности, авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», на этот период прекратит полёты из Санкт-Петербурга в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург.

Ранее авиаперевозчик сообщил о сокращении рейсов в страны, в которых туристам грозит наибольшая опасность от коронавируса. В частности, в этот список попали Вьетнам, Италия, Китай и Корея. Компания также аргументировала своё решение снижением спроса.