Академик рассказал о новом мирохозяйственном укладе Академик Глазьев: на смену имперскому укладу приходит интегральный

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Глазьев

Академик РАН Сергей Глазьев заявил, что новый мирохозяйственный уклад, который приходит на смену господствовавшему ранее имперскому, можно назвать интегральным, передает корреспондент NEWS.ru с ПМЭФ. По словам ученого, такой уклад сочетает стратегическое планирование и рыночную экономику и ориентирован на максимизацию общественного благосостояния.

Новый мирохозяйственный уклад, который приходит на смену имперскому, мы назвали интегральным. Такой уклад сформирован в Юго-Восточной Азии. Он сочетает стратегическое планирование и рыночную экономику. Он использует деньги под госконтролем для безграничного кредитования инвестиций. Он интегральный, потому что сочетает в себе интересы разных социальных групп, — сообщил академик.

По мнению Глазьева, такой уклад можно считать социалистическим, потому что общее благо важнее частного. Однако он сочетается с традиционными ценностями и с национальным разнообразием, считает академик.

Еще экономист Питирим Сорокин говорил, что советский социализм и американский капитализм исчерпали себя и будет переход к новому обществу, свободному от их недостатков, — резюмировал он.

Ранее Глазьев заявил, что сделать Россию неуязвимой перед санкциями Запада поможет использование Центробанком РФ цифрового рубля в расчетах с иностранными партнерами. По его словам, многие страны менее самостоятельны с точки зрения платежно-финансовых технологий, они привыкли работать в долларах, поэтому переход на национальные валюты требует времени для адаптации.