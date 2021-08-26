Агроном заявил об умышленном затягивании экспорта пшеницы аграриями

В 2021 году предложений зерна на российском рынке куда меньше, чем в прошлом. Аграрии специально тянут с экспортом, чтобы ещё больше поднять цены. Об этом «Экономике сегодня» рассказал агроном Леонид Белый.

Предложение зерна нового урожая в целом оставалось ограниченным, многие аграрии намеренно тянут с продажей ожидая, что цены вырастут еще. Тот случай, когда такой политикой мы сами увеличиваем рыночную стоимость, — отмечает эксперт.

В целом цены на пшеницу поднялись по всему миру и это произошло из-за США, которые стали распускать безосновательные слухи о том, что Россия будет экспортировать меньше зерна в 2021-2022 году, сообщил агроном.

Скорее всего, осенью цены должны снизиться и рост стоимости зерна прекратится. Это произойдёт по причине того, что аграриям придётся куда-то девать свой товар, заработать на будущие посевы, расплатиться с кредитами и, соответственно, получить прибыль, резюмировал Белый.

Ранее Минсельхоз США сообщил, что в этом году урожай пшеницы в России резко уменьшится по сравнению с 2020 годом. А цены на зерно будут высокими.