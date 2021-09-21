Агроаналитики предупредили о новом росте цен на гречку

Минсельхоз России 20 сентября сообщил о снижении цен на гречку, а ФАС России не усматривает признаков дефицита этой продукции. Однако в некоторых торговых сетях отмечают взвинчивание цен. Эксперты уверены, что в ближайшие недели цены должны стабилизироваться после насыщения рынка свежей гречкой. Однако подорожанию могут способствовать и иные факторы, пишут «Известия».

Одной из причин повышения стоимости гречки может быть засуха в ряде регионов Поволжья и Урала, полагает президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

То, что продукция нового урожая не поступила из этих регионов на рынок, на котором уже закончились запасы, могло вызвать потребительский ажиотаж, — сказал эксперт.

Тем не менее компенсировать дефицит должны урожаи в Орловской, Кемеровской и Тульской областях. В пресс-службе ФАС также подчеркнули, что не усматривают признаков недостатка гречневой крупы.

В ФГБУ «Центр агроаналитики» и Х5 Group объяснили, что сокращение запасов, видимый дефицит и повышение отпускных цен связаны с тем, что новый урожай ещё не собран. В целом по стране обмолочено только 37,4% посевных площадей.

Делаем всё возможное, чтобы изменение цен на полке проходило комфортно для потребителей, в том числе демпфируем рост закупочных цен за счёт экономии собственных затрат, из-за чего увеличение цены на полке происходит меньшими темпами. <...> На данный момент на наших складах сформирован достаточный товарный запас для обеспечения спроса, — говорят в Х5 Group.

Замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова отмечает, что дефицита ожидать не стоит, поскольку валовой сбор гречихи в нынешнем году ожидается на обычном за последние годы уровне и рост цен обусловлен краткосрочным сокращением предложения.

В свою очередь гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов полагает, что к концу октября цены снизятся, поскольку розничные сети будут закупать крупу по новой стоимости.

Ранее в Росстате сообщили, что розничные цены на гречку летом превысили 10-летний максимум. Стоимость продукта оказалась выше, чем во время ажиотажа весны 2020 года перед локдауном, связанным с COVID-19. Цена гречки пошла вверх в октябре 2020 года и остановилась лишь в сентябре 2021-го. Эксперт заявил, что рост её стоимости неизбежен и обусловлен низким урожаем культуры, из-за чего снизилось её поступление в розничные магазины, а также плохими инвестиционными показателями производителей, которые не видят особого смысла для её выращивания.