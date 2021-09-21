Агроаналитики предупредили о новом росте цен на гречку

Минсельхоз России 20 сентября сообщил о снижении цен на гречку, а ФАС России не усматривает признаков дефицита этой продукции. Однако в некоторых торговых сетях отмечают взвинчивание цен. Эксперты уверены, что в ближайшие недели цены должны стабилизироваться после насыщения рынка свежей гречкой. Однако подорожанию могут способствовать и иные факторы, пишут «Известия».
Одной из причин повышения стоимости гречки
То, что продукция нового урожая не поступила из этих регионов на рынок, на котором уже закончились запасы, могло вызвать потребительский ажиотаж, — сказал эксперт.
Тем не менее компенсировать дефицит должны урожаи в Орловской, Кемеровской и Тульской областях. В пресс-службе ФАС также подчеркнули, что не усматривают признаков недостатка гречневой крупы.
В ФГБУ «Центр агроаналитики» и Х5 Group объяснили, что сокращение запасов, видимый дефицит и повышение отпускных цен связаны с тем, что новый урожай ещё не собран. В целом по стране обмолочено только 37,4% посевных площадей.
Делаем всё возможное, чтобы изменение цен на полке проходило комфортно для потребителей, в том числе демпфируем рост закупочных цен за счёт экономии собственных затрат, из-за чего увеличение цены на полке происходит меньшими темпами. <...> На данный момент на наших складах сформирован достаточный товарный запас для обеспечения спроса, — говорят в Х5 Group.
Замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова отмечает, что дефицита ожидать не стоит, поскольку валовой сбор гречихи в нынешнем году ожидается на обычном за последние годы уровне и рост цен обусловлен краткосрочным сокращением предложения.
В свою очередь гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов полагает, что к концу октября цены снизятся, поскольку розничные сети будут закупать крупу по новой стоимости.
Ранее в Росстате сообщили, что розничные цены на гречку летом превысили 10-летний максимум. Стоимость продукта оказалась выше, чем во время ажиотажа весны 2020 года перед локдауном, связанным с COVID-19. Цена гречки пошла вверх в октябре 2020 года и остановилась лишь в сентябре 2021-го. Эксперт заявил, что рост её стоимости неизбежен и обусловлен низким урожаем культуры, из-за чего снизилось её поступление в розничные магазины, а также плохими инвестиционными показателями производителей, которые не видят особого смысла для её выращивания.