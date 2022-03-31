Агрегатор такси «Ситимобил» заявил о прекращении работы с 15 апреля

Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекращает свою работу, пишет Forbes со ссылкой на заявление компании. До этой даты сервис будет доступным для заказа такси и аренды электросамокатов, а водители партнёров смогут получать заказы в приложении «Ситистарт».

До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов, — говорится в заявлении.

Как сообщил источник издания, сотрудников компании увольняют по соглашению сторон с выплатой трёх окладов и премии. В компании также пообещали выполнить все обязательства перед сотрудниками и партнерами в полном объёме в рамках действующего законодательства.

Решение прекратить деятельности «Ситимобил» в России 11 марта приняли акционеры компании — VK и «Сбер». По информации источника, это решение принял глава VK Владимир Кириенко, посчитав «Ситимобил» убыточным активом.

Председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков ранее отметил, что сервисы такси могут перестать работать в России уже в ближайшие два месяца. По его словам, перевозки «добивают» резко подорожавшие расходники и запчасти, повышение ОСАГО и процентных ставок в банках.