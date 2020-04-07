Аграрный аналитик объяснил, почему продукты подорожают на 5–20%

https://static.news.ru/photo/2cf2c4ba-78f2-11ea-897a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Удорожание некоторых продуктов на 5–20 процентов — реальный сценарий для России, обусловленный падением курса рубля и карантином по коронавирусу, заявил аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод.

Эксперт оценил заявление ретейлеров о грядущем удорожании кофе, чая, специй, консервов, макарон, хлеба и рыбы, о котором торговые сети уведомили поставщики. Себестоимость многих товаров действительно изменилась, поэтому приведёт к росту цен уже в апреле, считает Холод.

Причины для повышения цен есть, они — в инфляции издержек, помимо курса валют. Курсы валют, казалось бы, не влияют на те или иные продукты, но если разобраться, они влияют практически на всё, — заявил Холод в комментарии радио Sputnik.

По словам аналитика, санитарные ограничения в отдельных регионах ударили по логистике, что тоже скажется на уровне цен. При этом Холод отметил хорошее начало посевной кампании и допустил, что успехи аграриев помогут сдержать цены.

Как писал NEWS.ru, объём повседневных расходов российской семьи упал на 47,6% в первую неделю после введения режима самоизоляции. Траты сократились до 3,4 тысячи рублей.