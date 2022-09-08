Аграрии Подмосковья побили рекорд СССР по сбору зерновых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аграрии Подмосковья побили рекорд СССР и России по сбору зерновых и зернобобовых. Как сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал зампредседателя правительства Московской области Георгия Филимонова, к сегодняшнему дню на площади 158 тысяч га было собрано 623 тысячи тонн этих культур. С 1991 года это произошло впервые.

По словам зампреда, в 2022 году средняя урожайность в регионе составила 39,4 ц с одного гектара, а средняя урожайность по региону достигла почти 42 ц. Для сравнения: год назад с одного гектара аграрии получили только 29 ц.

Максимальные показатели сбора за год зерна и зернобобовых в СССР по Московской области составляли 567 тысяч тонн за год. Таким образом, в этом году регион впервые с 1991 года побил рекорд по сбору урожая, — сказал он.

Филимонов добавил, что в нынешнем году плановые показатели сбора урожая выполнены уже на 90%, и ожидается, что эти цифры будут расти.

В августе директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько прогнозировал, что в 2022 году урожай зерновых в России может достигнуть рекордных 145 млн тонн. По его словам, 95 млн тонн из них — это пшеница.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что производители зерна работают в убыток, потому что цены на внутреннем рынке опустились ниже себестоимости из-за избытка продукта. Эксперт утверждает, что пути решения этой ситуации всегда упираются в стоимость зерна для внешнего рынка. По его словам, проблемы с экспортом связаны с высокими пошлинами на вывоз зерна, которые Минсельхоз отказывается отменять.