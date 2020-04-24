Агентство S&P ухудшило прогноз для российской экономики

https://static.news.ru/photo/e1edc8ec-8649-11ea-9bba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maximiliano Ramos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз для экономики РФ. Новый базовый сценарий агентства предполагает сокращение ВВП в России на 4,8% в 2020 году. Предыдущий прогноз предполагал снижение на 0,8%.

Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на аналитический доклад S&P, новый прогноз учитывает падение внешнего и внутреннего спроса в результате введённых в стране карантинных мер против коронавируса.

При этом аналитики агентства утверждают, что основные допущения для российского банковского сектора, названные месяц назад, остались неизменными. Они считают, что российская экономика сможет справиться с кризисной ситуацией и снова начнёт расти в 2021 году на фоне ожидаемого повышения нефтяных цен и роста глобальной экономики.

Текущий прогноз S&P также предполагает рост потребительских цен в 2020 году на 4,1% и на 4% в следующие два года. Ставка ЦБ на конец 2020 года будет составлять 5% согласно прогнозу агентства.

Аналитики S&P прогнозируют показатель среднегодовой безработицы в РФ в 8,5% в 2020 году, в 7% — в 2021 году и в 6% — в 2022 году.

Как ранее писал NEWS.ru, глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина ожидает падения ВВП на 8% во втором квартале 2020 года.