Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг РФ

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Международное рейтинговое агентство S&P Globa Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валютедо уровня «СС» с негативным прогнозом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Россия имела рейтинг «ССС-».

Также понижен долгосрочный рейтинг в национальной валюте — с «ССС-» до «СС».

Эти рейтинги помещены в список на пересмотр CreditWatch с негативным прогнозом.

Ранее S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с «ВВВ-» до «ВВ+».

В свою очередь, международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка до «СС» с «B» и удалило их из списка пересмотра Raiting Watch с негативным прогнозом.

Также агентство снизило рейтинги семи российских госкомпаний до уровня «С», то есть преддефолтного. Такое решение связано с понижением суверенного рейтинга РФ. Изменения затронули РЖД, «Роснано», «Автодор», «Почту России», ФПК, банк ДОМ.РФ, а также «Связьинвестнефтехим», находящийся в 100-процентной собственности Татарстана.