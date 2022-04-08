Агентство S&P понизило кредитный рейтинг РФ до SD

Международное рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с CC/C до SD/SD (выборочный дефолт). Снижение объясняется действиями правительства РФ, которое выплатило долги по еврооблигациям в рублях, сообщается на сайте агентства.

Снижение рейтинга последовало за тем, что российское правительство, как мы понимаем, произвело выплаты купонов и основной суммы долга по долларовым еврооблигациям 2022 и 2024 годов в рублях, — отмечается в сообщении.

В S&P выразили сомнения, что у инвесторов получится конвертировать рублёвые платежи в доллары с предусмотренным ранее доходом, напомнив о 30 днях, которые есть у России, чтобы не допустить дефолта.

Ранее стало известно, что 1 апреля международное рейтинговое агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в зарубежной и отечественной валюте 20 российских органов власти. Также были отозваны долговые рейтинги региональных органов власти.