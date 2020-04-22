Агентство Fitch предсказало снижение мирового ВВП на $2,8 трлн

https://static.news.ru/photo/54b380e0-84a8-11ea-ad1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petr Svarc/imageBROKER.com/Global Look Press

Мировой ВВП сократится на 3,9% в 2020 году. В материальном выражении это составит около $2,8 трлн.

Такой прогноз дало международное рейтинговое агентство Fitch, передаёт ТАСС. Ещё в начале апреля агентство давало чуть более оптимистичную оценку, предсказывая сокращение ВВП в 2020 году на уровне 1,9%.

Аналитики Fitch прогнозируют сокращение ВВП США на 5,6%, Великобритании — на 6,3% и Еврозоны — на 7%. Агентство также выделило Италию — в этой стране ожидается снижение ВВП на 8%. Во втором квартале 2020 года Fitch прогнозирует дальнейшее снижение для США и Великобритании — до 10%.

Корректировку прогноза финансовые аналитики агентства объясняют продолжающимся введением ограничительных мер в странах мира против распространения коронавируса.

Как писал NEWS.ru, власти США также ожидают значительного снижения ВВП. Старший советник президента Соединённых Штатов Кевин Хассет заявил, что сокращение во втором квартале 2020 года может стать самым значительным за всю историю страны.