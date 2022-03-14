Агентство Fitch понизило рейтинги семи госкомпаний РФ

Агентство Fitch понизило рейтинги семи госкомпаний РФАгентство Fitch снизило рейтинги семи российских государственных компаний до уровня «С»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинги семи российских госкомпаний до уровня «С», то есть преддефолтного. Такое решение связано с понижением суверенного рейтинга РФ 8 марта, сообщает Lenta.ru. Изменения затронули РЖД, «Роснано», «Автодор», «Почту России», ФПК, банк ДОМ РФ, а также «Связьинвестнефтехим», находящийся в 100-процентной собственности Татарстана.
Для данных компаний действуют те же факторы, что и для страны, — пояснили в агентстве.
При этом
В Госдуме считают, что вероятность дефолта в России из-за введённых против неё западных санкций крайне низка. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. По его мнению, в настоящий момент для этого нет никаких предпосылок. Он подчеркнул, что Россия доказала свою экономическую устойчивость.