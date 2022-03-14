18+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Агентство Fitch понизило рейтинги семи госкомпаний РФ

Агентство Fitch снизило рейтинги семи российских государственных компаний до уровня «С»
16:14, 14 марта 2022
Агентство Fitch понизило рейтинги семи госкомпаний РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинги семи российских госкомпаний до уровня «С», то есть преддефолтного. Такое решение связано с понижением суверенного рейтинга РФ 8 марта, сообщает Lenta.ru. Изменения затронули РЖД, «Роснано», «Автодор», «Почту России», ФПК, банк ДОМ РФ, а также «Связьинвестнефтехим», находящийся в 100-процентной собственности Татарстана.

Для данных компаний действуют те же факторы, что и для страны, — пояснили в агентстве.

При этом добавили, что в случае если в стране будет объявлен дефолт, связанные с государством компании также, вероятнее всего, заявят о дефолте.

В Госдуме считают, что вероятность дефолта в России из-за введённых против неё западных санкций крайне низка. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. По его мнению, в настоящий момент для этого нет никаких предпосылок. Он подчеркнул, что Россия доказала свою экономическую устойчивость.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео