Агентство Fitch понизило рейтинги семи госкомпаний РФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинги семи российских госкомпаний до уровня «С», то есть преддефолтного. Такое решение связано с понижением суверенного рейтинга РФ 8 марта, сообщает Lenta.ru. Изменения затронули РЖД, «Роснано», «Автодор», «Почту России», ФПК, банк ДОМ РФ, а также «Связьинвестнефтехим», находящийся в 100-процентной собственности Татарстана.

Для данных компаний действуют те же факторы, что и для страны, — пояснили в агентстве.

При этом добавили, что в случае если в стране будет объявлен дефолт, связанные с государством компании также, вероятнее всего, заявят о дефолте.

В Госдуме считают, что вероятность дефолта в России из-за введённых против неё западных санкций крайне низка. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. По его мнению, в настоящий момент для этого нет никаких предпосылок. Он подчеркнул, что Россия доказала свою экономическую устойчивость.