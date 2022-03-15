Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка до «СС» с «B» и удалило их из списка пересмотра Raiting Watch с негативным прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

Краткосрочные рейтинги дефолта эмитента также были понижены с «В» до «С» и также исключены из списка Raiting Watch с негативным прогнозом.

В список банков с пересмотренным рейтингом попали Сбербанк, Альфа-банк, МКБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и другие.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинги семи российских госкомпаний до уровня «С», то есть преддефолтного. Такое решение связано с понижением суверенного рейтинга РФ. Изменения затронули РЖД, «Роснано», «Автодор», «Почту России», ФПК, банк ДОМ РФ, а также «Связьинвестнефтехим», находящийся в 100-процентной собственности Татарстана.

Также агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Они помещены в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Понижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) коснулось, в том числе компаний «Газпром», «Татнефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Башнефть», «Северсталь», «Сибур Холдинг».