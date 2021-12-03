Агентство Fitch подтвердило рейтинг РФ на уровне «ВВВ»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне «ВВВ». Прогноз остаётся стабильным, говорится в пресс-релизе агентства.

Стабильный прогноз отражает эффективность политики по сохранению устойчивости суверенного баланса во время прошлогодних потрясений, а также восстановление экономической активности и цен на нефть, которые поддерживают внешние и государственные финансы, — отмечается в сообщении.

В Fitch подчеркнули, что сдерживают рейтинг риск санкций и ограниченные перспективы структурных реформ в ряде сфер.

При этом геополитические и санкционные риски объясняются информацией о скоплении войск РФ на границе с Украиной. В агентстве считают, что открытой войны с Украиной не будет.

Ранее стало известно, что рост доходов в так называемом некорпоративном секторе экономики России сильно отстаёт от доходов работников организаций и населения в целом.

Если в среднем реальные доходы населения уже по итогам первого полугодия 2021 года почти достигли доковидного уровня, а по итогам третьего квартала превысили его, то доходы индивидуальных предпринимателей, самозанятых и занятых неформально оказались на 18% ниже, чем за второй квартал 2019 года. Это снижает и общий уровень реальных доходов населения, считают эксперты НИУ ВШЭ.