Агентство Fitch отозвало рейтинги России из-за санкций

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России. Это решение принято из-за введения западными странами ограничительных мер в отношении РФ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Fitch Ratings отозвало рейтинги России. Отзыв был совершён в связи с введением санкций [в отношении РФ], — отмечается в релизе.

Запрет на присваивание кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям и органам, которые учреждены в России, ввёл 15 марта Евросоюз.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Арефьев заявил, что уход рейтинговых агентств Moody’s и Fitch из России уже ни на что не повлияет. Эксперт отметил, что экономика РФ покидает западные страны и ищет другие пути развития, а значит, необходимы и иные рейтинги.

Ранее агентство Moody's Investors Service заявило о намерении отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений. В начале марта компания объявила о приостановке коммерческой деятельности в РФ.

Аналогичные решения приняло агентство Fitch. В компании сообщили, что также приостанавливают коммерческую деятельность на территории РФ.