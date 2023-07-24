Агентство Bloomberg раскрыло планы Apple по выпуску новых iPhone Bloomberg: компания Apple планирует выпустить около 85 млн новых iPhone в 2023 году

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Компания Apple намерена выпустить около 85 млн новых iPhone 15 в 2023 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Apple обратилась с соответствующим заказом к партнерам-производителям. Компания рассматривает возможность повысить цены на модели Pro.

Apple Inc. просит поставщиков произвести около 85 миллионов единиц iPhone 15 в этом году, что примерно соответствует уровню предыдущего года, — говорится в сообщении.

Источники отмечают, что компания из Купертино снизила прогноз производства стандартных моделей смартфона, при этом увеличив заказ на модели Pro. В настоящее время специалисты Apple занимаются решением проблемы с экранами новых iPhone, однако эти работы не должны отразиться на производстве продукции.

Представители Apple официально не прокомментировали публикацию Bloomberg.

Российские ведомства постепенно вводят запрет на использование смартфонов Apple для своих сотрудников. Такие меры приняли, в частности, в Минпромторге РФ. Предполагается, что в скором времени такой же запрет будет введен в отношении сотрудников Центризбиркома России.