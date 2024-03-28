Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня AA(RU) с прогнозом «стабильный», сообщается на сайте агентства.
Отмечается, что пересмотр рейтинга отражает значительное укрепление позиций банка на российском финансовом рынке и накопленный опыт работы в рамках текущей бизнес-модели за последние пять лет.
Банк устойчив к рискам, связанным с его развитием благодаря бизнес-франшизе, а также активному кредитованию и стратегии слияний и поглощений. Ключевыми факторами, повлиявшими на повышение рейтинга, являются бизнес-профиль, высокие рентабельность деятельности и уровень достаточности капитала.
Также отмечается, что финансовое учреждение занимает крепкие позиции как в сегменте кредитования физических лиц, так и в корпоративном кредитовании. АКРА положительно оценивает планы банка по присоединению ООО «ХКФ Банк», что укрепит позиции Совкомбанка в розничном сегменте.
Такая оценка риск-профиля Банка, обусловлена низкой концентрацией на крупнейших заемщиках и высоким качеством кредитного портфеля.
Статус системно значимого банка дает Совкомбанку широкий доступ к ликвидности, что вместе со стабильной и диверсифицированной клиентской базой обеспечивает устойчивое финансирование и высокий уровень ликвидности, говорится в сообщении.