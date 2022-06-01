Аэропорты попросили власти открыть duty free для пассажиров, летающих внутренними рейсами. Пассажирам это даст возможность покупать товары по более низким ценам, а аэропортам — заработать на фоне снижающегося трафика, пишет РБК.
Как сообщил изданию совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев, на данный момент это предложение рассматривается в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. По словам неназванного собеседника, близкому к правительству, в целом эта идея возражений не вызвала. Вопрос прорабатывается по линии ФТС.
Также правительство считает возможным открывать в аэропортах магазины беспошлинной торговли, которые будут доступны вылетающим в страны ЕАЭС пассажирам. Такая поправка в закон о таможенном регулировании была внесена на рассмотрение Госдумы по распоряжению премьера Михаила Мишустина 27 мая.
Ранее магазины duty free (беспошлинной торговли) обратились к правительству России с просьбой поддержать торговые сети и предоставить отсрочку по арендным платежам в аэропортах. Из-за санкций индустрия duty free оказалась «на грани выживания» в связи с резким снижением пассажиропотока.