https://static.news.ru/photo/28c0dc88-6d21-11ea-b6a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международная ассоциация аэропортов (организация, объединяющая аэропорты, которые обслуживают примерно 70% российского пассажиропотока) обратилась за помощью к председателю правительства Михаилу Мишустину. Представители объединения в письме сообщили, что аэропорты оказываются на грани банкротства из-за коронавируса.

Международное авиасообщение практически прекратилось, а внутреннее катастрофически снизилось, говорится в документе.

В ближайшей перспективе наряду с падением доходов отрасль столкнётся с риском возникновения неплатежей, угрозой вынужденных масштабных сокращений производственного персонала, а аэропорты окажутся на грани банкротства ввиду невозможности обслуживания задолженности по кредитным соглашениям, — написали в МАА.

Особенные трудности испытывают воздушные гавани, находящиеся в стадии реализации инвестпроектов или недавно реализовавшие их, так как на падение пассажиропотока наложилась долговая нагрузка.

Организация просит правительство предоставить аэропортам, хендлинговым компаниям и топливо-заправочным комплексам госгарантии по исполнению платёжных обязательств десяти основных авиакомпаний или покрыть их затраты госсубсидиями. Кроме того, кабмин просят освободить транспортные хабы от оплаты аренды инфраструктуры или ввести льготы по налогу на прибыль для аэропортов, заключивших соглашение о концессии или ГЧП, передаёт «Интерфакс».

NEWS.ru информировал ранее, что из-за отмены рейсов и повсеместного закрытия границ тысячи российских туристов не могут вернуться на родину.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.