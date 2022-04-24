Аэропорт Внуково ввёл режим простоя вслед за Шереметьево

Московский аэропорт Внуково вслед за Шереметьево ввёл режим простоя и предложил сотрудникам перейти на неполный рабочий график. При этом 30% штата выдали предписания о последующем сокращении, сообщают «Известия».

Как пишет газета со ссылкой на источник, близкий к руководству авиагавани, на данный момент решений о сокращении персонала не принималось, но если объёмы перевозок существенно не вырастут, то увольнения будут неизбежны. Юристы отмечают, что выдача предписаний о сокращении не означает, что оно обязательно состоится.

По данным издания, часть сотрудников уже работает по урезанному графику: четыре или три дня в неделю вместо пяти. Соответственно, сократилась зарплата персонала, которая выплачивается пропорционально отработанному времени.

Вместе с тем у персонала появилось больше свободного времени и возможность найти подработки в других местах, сохраняя при этом основное место работы во Внуково, — приводит газета слова неназванного собеседника.

На сегодня в авиакомплексе Внуково работают 6500 сотрудников, в АО «Международный аэропорт Внуково» — 3500 человек. Сокращение может коснуться порядка 1000-2000 человек и начаться оно может уже осенью с переходом авиакомпаний на зимнее расписание.

Трафик отечественных аэропортов резко снизился на фоне санкций. В марте Внуково обслужил всего 990 тысяч пассажиров, что на 19% меньше, чем в марте прошлого года.

Ранее сообщалось, что почти весь южный комплекс аэропорта Шереметьево приостановил работу из-за того, что самолёты российских авиакомпаний практически перестали летать за границу, а воздушные суда иностранных перевозчиков — в Россию. Вынужденный простой, скорее всего, продлится, пока действуют санкции.