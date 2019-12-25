https://static.news.ru/photo/62423dd2-2701-11ea-96d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В итоговый вариант плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы вошёл аэропорт Шереметьево. Об этом сообщил российский вице-премьер Максим Акимов.

Что касается аэропортовой инфраструктуры, насколько я понимаю — да. А вот о РЖД и «Аэрофлоте» речи нет. Этих объектов нет в плане, — цитирует Акимова ТАСС.

Долю госсектора в экономике РФ аналитики оценивают в 40−50% с учётом частично приватизированных компаний. Это соответствует оценкам Центра стратегических разработок, по данным которого государство занимает в отечественном ВВП 46%. Особенно отчётливо его монополизм проявляется в таких отраслях, как коммунальное хозяйство, добыча полезных ископаемых, транспорт, финансы, производство электроники и оборудования. Государство намерено уменьшить своё влияние на крупные российские компании, продав в 2020–2022 годах существенную долю акций инвесторам.

Как писал NEWS.ru, ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы согласован.