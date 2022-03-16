Аэропорт Шереметьево сообщил об антикризисных мерах

Аэропорт Шереметьево решил принять антикризисные меры и приостановить инвестиционные проекты. Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководства аэропорта, там временно закрыты терминалы E и D, а также использование третьей взлётно-посадочной полосы. Аэропорт сократит непроизводственные расходы, оптимизирует техпроцессы и изменит график работы межтерминального железнодорожного перехода.

Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) в период существенного снижения производственной загрузки из-за вводимых ограничений в сфере международных авиационных перевозок разработал комплекс антикризисных мер, — говорится в сообщении.

Ранее источник в одной из российских авиакомпаний сообщил, что аэропорт Шереметьево на фоне ситуации в отрасли временно закроет терминал D. Терминалы B и C продолжат работу в штатном режиме.

Позднее стало известно, что аэропорт пошёл на этот шаг в условиях вынужденных ограничений в сфере международных авиаперевозок и в целях оптимизации и концентрации производственной деятельности в Северном терминальном комплексе (терминалы В и С). Уточняется, что авиакомпании и коммерческие партнёры заблаговременно проинформированы о предстоящих изменениях.