https://static.news.ru/photo/7d003574-5d76-11ea-818f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор департамента управления сетью и доходами «Аэрофлота» Иван Батанов поделился планами компании. Авиаперевозчик планирует значительно сократить число перелётов в Италию.

Мы внимательно следим за ситуацией, вполне возможно, что мы рассмотрим снижение объема провозных мощностей на итальянском направлении, — заявил Батанов.

Причиной для таких действий могла стать вспышка коронавируса в Италии. Ранее авиакомпания «Победа» сократила частоту полётов в эту страну на 39%.

NEWS.ru также сообщал, что количество случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 1835 человек. Погибло 52 пациента.