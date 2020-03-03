Директор департамента управления сетью и доходами «Аэрофлота» Иван Батанов поделился планами компании. Авиаперевозчик планирует значительно сократить число перелётов в Италию.
Мы внимательно следим за ситуацией, вполне возможно, что мы рассмотрим снижение объема провозных мощностей на итальянском направлении, — заявил Батанов.
Причиной для таких действий могла стать вспышка коронавируса в Италии. Ранее авиакомпания «Победа» сократила частоту полётов в эту страну на 39%.
NEWS.ru также сообщал, что количество случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 1835 человек. Погибло 52 пациента.
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