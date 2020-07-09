«Аэрофлот»: возобновление полётов нужно соотносить с практикой Европы

https://static.news.ru/photo/90704fa2-c1d2-11ea-9760-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос принятия решения о возобновлении Россией международных авиаперелётов стоит соотносить с европейской практикой, заявил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Дёмин.

Мы последовательно выступаем за то, чтобы критерии при принятии решения о возобновлении полётов были максимально приближены к отраслевой, прежде всего европейской, практике, — сказал журналистам Дёмин.

Ранее оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Роспотребнадзору, Росавиации и МИД разработать список стран, с которыми Россия сможет возобновить авиасообщение на первом этапе. Восстановление полётов пройдёт в два этапа. Ведомства должны были выполнить поручение до 8 июля.

Также московский аэропорт Шереметьево планирует 27 июля возобновить работу терминала D, закрытого 1 апреля в связи с ограничением международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Кроме того, с 15 июля будет восстановлено движение поездов межтерминального перехода аэропорта.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

В мае международные перевозки сократились на 99,5% по сравнению с маем 2019 года. Всего за месяц было перевезено 25,9 тысячи пассажиров. Кроме того, в мае также сократились внутренние перевозки — на 84,5%, до 923 тысяч пассажиров.

Как писал NEWS.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может начать работу по открытию границ со странами, которые готовы пустить российских туристов, писал NEWS.ru.