«Аэрофлот»: возобновление полётов нужно соотносить с практикой Европы

Вопрос принятия решения о возобновлении Россией международных авиаперелётов стоит соотносить с европейской практикой, заявил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Дёмин.
Мы последовательно выступаем за то, чтобы критерии при принятии решения о возобновлении полётов были максимально приближены к отраслевой, прежде всего европейской, практике, — сказал журналистам Дёмин.
Ранее оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Роспотребнадзору, Росавиации и МИД разработать список стран, с которыми Россия сможет возобновить авиасообщение на первом этапе. Восстановление полётов пройдёт в два этапа. Ведомства должны были выполнить поручение до 8 июля.
Также московский аэропорт Шереметьево планирует 27 июля возобновить работу терминала D, закрытого 1 апреля в связи с ограничением международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Кроме того, с 15 июля будет восстановлено движение поездов межтерминального перехода аэропорта.
Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.
В мае международные перевозки сократились на 99,5% по сравнению с маем 2019 года. Всего за месяц было перевезено 25,9 тысячи пассажиров. Кроме того, в мае также сократились внутренние перевозки — на 84,5%, до 923 тысяч пассажиров.
Как писал NEWS.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может начать работу по открытию границ со странами, которые готовы пустить российских туристов, писал NEWS.ru.
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