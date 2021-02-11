«Аэрофлот» возобновил продажу льготных билетов с Дальнего Востока

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу субсидируемых билетов на рейсы с Дальнего Востока в Москву и обратно. Стоимость авиабилета со всеми таксами и сборами составляет 10,2 тыс. рублей.
Об этом
Время для оформления билета с момента бронирования составляет семь суток,
Ранее NEWS.ru сообщал, что у пассажиров самолётов в России могут забрать ещё 20% от провозимого багажа. С такой инициативой выступил «Аэрофлот». Предложение авиакомпания уже направила в Министерство транспорта России. В федеральных авиационных правилах (ФАП) могут прописать новую норму в 158 см по сумме трёх измерений вместо допустимых сейчас 203 см.