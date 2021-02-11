«Аэрофлот» возобновил продажу льготных билетов с Дальнего Востока

https://static.news.ru/photo/b4fcc13e-6cd6-11eb-ab7f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу субсидируемых билетов на рейсы с Дальнего Востока в Москву и обратно. Стоимость авиабилета со всеми таксами и сборами составляет 10,2 тыс. рублей.

Об этом сообщается на сайте компании. Отмечается, что такие билеты доступны всем жителям Дальневосточного федерального округа с постоянной регистрацией в регионе. Льготные тарифы установлены на рейсы в экономклассе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана.

Время для оформления билета с момента бронирования составляет семь суток, уточняет РИА Новости. Такой срок объясняется тем, что до пяти дней занимает проверка сканов и фотографий паспорта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у пассажиров самолётов в России могут забрать ещё 20% от провозимого багажа. С такой инициативой выступил «Аэрофлот». Предложение авиакомпания уже направила в Министерство транспорта России. В федеральных авиационных правилах (ФАП) могут прописать новую норму в 158 см по сумме трёх измерений вместо допустимых сейчас 203 см.