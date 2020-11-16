«Аэрофлот» вернёт в расписание рейсы в Ниццу

https://static.news.ru/photo/d07cc460-2819-11eb-b0e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская компания «Аэрофлот» возобновит перелёты в Ниццу (Франция) с 20 ноября 2020 года, передают представители перевозчика. Рейсы SU2360 / SU2361 Москва — Ницца — Москва начнут курсировать раз в неделю по пятницам.

В ходе восстановления авиаперелётов частота рейсов может измениться, говорится на официальном сайте перевозчика. Въезд во Францию разрешается лишь некоторым категориям пассажиров: гражданам Пятой республики, владельцам вида на жительство, ряду других граждан со специальными разрешениями от официального Парижа.

В начале ноября РФ вернула в расписание полёты в Японию, ранее прерванные из-за пандемии COVID-19. Авиакомпании могут выполнять рейсы в Японию трижды в неделю — два рейса из столицы и один из Владивостока. «Аэрофлот» начал летать из Москвы в Токио 5 ноября. На первом этапе — раз в неделю, позже — дважды — по четвергам и субботам, а обратно по субботам и воскресеньям. Из Владивостока летает «Аврора».

Ранее NEWS.ru сообщал, что несмотря на возобновление регулярных авиарейсов между Россией и Кипром с 22 ноября, россияне пока не смогут посещать островное государство в Средиземном море. Кроме того, Россия и Турция обсуждают возможность сокращения авиарейсов между странами. Интенсивность авиасообщения будет снижена в связи с завершением туристического сезона.

В РФ зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. По данным на утро 16 ноября, за прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. По информации оперштаба по борьбе с распространением недуга, в общей сложности на данный момент выявлено 1 948 603 случая.