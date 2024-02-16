«Аэрофлот» урегулировал иностранный лизинг еще по нескольким самолетам «Аэрофлот» завершил процесс урегулирования еще по семи иностранным самолетам

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Группа «Аэрофлот» за последний месяц завершила процесс урегулирования с двумя группами лизингодателей в отношении семи воздушных судов, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что прекращены требования в отношении воздушных судов по страховым полисам, которые были выданы российскими страховщиками.

В период с 16 января по 15 февраля 2024 года группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования в отношении 7 воздушных судов с двумя группами лизингодателей, — говорится в заявлении компании.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие шесть лет в России должно быть построено свыше 600 самолетов. В частности, отечественным авиаперевозчикам планируется передать 142 самолета SSJ-New, 270 лайнеров МС-21-310, 70 самолетов Ил-114-300, 115 машин Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

До этого стало известно, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании для полетов за границу, так как она находится под санкциями США и ЕС, поэтому велик риск ареста воздушного судна. Подобные рекомендации были разосланы авиаперевозчикам без двойной регистрации.